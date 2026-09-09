Vittoria, Confcommercio apprezza i controlli della Polizia locale sui monopattini e chiede di proseguire con prevenzione e verifiche sul rispetto delle regole. L’associazione dei commercianti collega il tema alla sicurezza stradale e alla vivibilità del centro urbano.

Il presidente di Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo, a nome del direttivo sezionale, ha espresso un riconoscimento agli agenti impegnati sul territorio e al comandante della Polizia locale, Alessandro Basile, per l’attenzione dedicata alla circolazione dei monopattini e, più in generale, alla sicurezza urbana.

Per Confcommercio, la presenza della Polizia locale rappresenta un elemento utile per cittadini, residenti e operatori commerciali. L’associazione sostiene che i controlli debbano essere accompagnati da un’attività costante di prevenzione e sensibilizzazione, così da favorire il rispetto delle norme.

«Si vada avanti così, perché quando le istituzioni sono presenti sul territorio, il segnale che arriva alla città è importante», ha dichiarato Lenzo. Il presidente ha aggiunto che la sicurezza richiede controlli e prevenzione, oltre a strumenti normativi chiari ed efficaci per chi deve intervenire.

Il tema dei monopattini viene inserito da Confcommercio in una questione più ampia che riguarda la sicurezza e la vivibilità del centro urbano. L’associazione sottolinea la necessità di un ambiente ordinato e sicuro anche per le attività commerciali, dove cittadini e visitatori possano muoversi e gli operatori lavorare con maggiore serenità.

Nel suo intervento, Lenzo ha quindi indicato la prosecuzione dei controlli come una delle azioni da mantenere, affiancandola alla sensibilizzazione sul rispetto delle regole. L’obiettivo indicato da Confcommercio è fare della sicurezza stradale e urbana una responsabilità condivisa all’interno della comunità.