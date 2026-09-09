Giarratana ha una nuova edicola votiva: è quella dedicata alla Madonna delle Grazie, benedetta martedì sera nel sito della cosiddetta “Santuzza”, nell’ambito delle celebrazioni estive in onore di San Giuseppe. Lo spazio che la ospita è stato intitolato a don Marco Fiore, il sacerdote di Giarratana scomparso prematuramente e ricordato con affetto dalla comunità.

La benedizione è arrivata al termine della santa messa, presieduta dal sacerdote Filippo Bella. Finita la funzione, fedeli e devoti si sono incamminati verso il sito sacro insieme alle autorità cittadine: tra i presenti anche il sindaco Lino Giaquinta. Quel breve tragitto si è trasformato in un pellegrinaggio spontaneo, con la gente che ha raggiunto l’edicola ancora coperta in attesa dello scoprimento.

Il restauro era stato realizzato nei mesi precedenti dagli stessi devoti, che si sono occupati di ogni fase del recupero. Il parroco Franco Ottone ha ringraziato chi ha lavorato al progetto e le maestranze che hanno curato l’intervento. «È il segno di una comunità viva, che custodisce la propria fede e la propria storia», ha spiegato il sacerdote.

Il momento più intenso della serata è arrivato quando è stato reso omaggio ai familiari di don Marco Fiore, presenti alla cerimonia. Il sacerdote, molto amato in paese, è scomparso prematuramente: la comunità lo ha accolto con un silenzio carico di rispetto, prima di intitolargli lo spazio che oggi custodisce l’edicola.

Le celebrazioni per San Giuseppe non si fermano qui. Questa sera, mercoledì 9 settembre, alle 19 è in programma un’altra santa messa nella parrocchia di Giarratana. Da domani, giovedì 10 settembre, prende il via il triduo in onore del Patriarca San Giuseppe, che accompagnerà i fedeli fino a sabato 12 settembre.

A predicarlo sarà don Salvatore Mallemi, da poco nominato vicario parrocchiale della comunità. Giovedì l’appuntamento è alle 18.30 con il rosario, il canto delle litanie e la coroncina a San Giuseppe, seguiti dalla messa delle 19. Venerdì 11 settembre lo stesso orario per rosario e litanie, mentre la celebrazione delle 19 sarà guidata proprio da don Mallemi.

Per il nuovo vicario si tratta di uno dei primi impegni pubblici a Giarratana, dove è arrivato da poco per affiancare la comunità parrocchiale.