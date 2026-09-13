Caltagirone piange Lorenzo Manuello di 22 anni, morto nella notte tra sabato 12 e domenica 13 settembre in un incidente stradale in via Croce del Vicario. Il giovane era alla guida di una Mercedes Classe A che, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro un muro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti del commissariato di polizia di Caltagirone.

Gli agenti stanno ricostruendo la dinamica dell’impatto, anche attraverso i rilievi effettuati lungo il tratto di via Croce del Vicario, per stabilire la velocità del veicolo e le condizioni in cui è avvenuto lo scontro contro il muro.

Il personale del 118, giunto sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo.