Sopralluogo a Vittoria, sabato 12 settembre, alla scuola Vittoria Colonna: l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Nicastro e l’assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Corbino hanno verificato lo stato del cantiere di riqualificazione dell’edificio, su indicazione del sindaco Francesco Aiello.
L’intervento riguarda l’intera struttura scolastica. Il cantiere comprende il miglioramento sismico della struttura portante, il rinnovo dell’impianto elettrico e l’installazione di un impianto fotovoltaico. Previsti anche un nuovo sistema di climatizzazione con ricircolo dell’aria e un impianto di illuminazione automatizzato con sensori intelligenti.
Tra i lavori figurano pure la realizzazione di nuovi servizi igienici per alunni, personale e utenti con disabilità, la ripitturazione degli ambienti e il restauro delle porte.
Nicastro ha commentato l’andamento del cantiere. «Stiamo lavorando per consegnare una scuola più sicura, più efficiente e più adatta alle esigenze della comunità educativa», ha dichiarato l’assessore. «L’obiettivo è rispettare la data di apertura prevista, garantendo un edificio completamente rinnovato e all’altezza degli standard che i nostri ragazzi meritano».
Il cantiere è seguito dal Settore Lavori pubblici del Comune di Vittoria, che coordina le fasi dell’intervento con l’assessorato alla Pubblica Istruzione.
Non è stata resa nota una data precisa per la riconsegna dell’edificio agli studenti.