Modica – Si chiude sabato 12 settembre la terza settimana di preparazione dell’Avimec Modica, la squadra di pallavolo che lavora in vista dell’esordio nel campionato di Serie A3. L’ultima seduta della settimana si svolgerà in piscina, appuntamento che ormai chiude il programma settimanale dei “Galletti” prima dei primi test match della stagione.

A seguire da vicino l’intero percorso è il preparatore atletico Corrado Randazzo, che ogni giorno valuta lo stato di forma della rosa e il modo in cui il gruppo, rinnovato per gran parte, si sta amalgamando nonostante il caldo di questi giorni.

«La terza settimana e la prossima saranno le settimane di picco come intensità di carico e volumi di allenamento e devo dire che sono veramente contento e soddisfatto per l’intensità e l’impegno che ci stanno mettendo i ragazzi tutti i giorni. Sembra ripetitivo dirlo, ma sta facendo veramente molto caldo e l’abnegazione che mettono i nostri atleti è veramente invidiabile. Credo non ci siano limiti su quello che questo roster potrà dare sul campo», spiega Corrado Randazzo.

Il preparatore atletico si sofferma anche sulla scelta della società, che rispetto alla scorsa stagione ha cambiato dieci elementi della rosa: «La società rispetto alla scorsa stagione ha avuto coraggio nel cambiare dieci elementi della rosa e devo dire che solo dopo appena tre settimane l’amalgama del gruppo è già compatta sia dal punto di vista emotivo del gruppo, sia con noi dello staff, quindi non posso che essere fiducioso su quello che sarà il proseguo della preparazione e in vista dell’inizio del campionato».

Tra i volti nuovi della rosa c’è Alessandro Graziani, arrivato a Modica da Genova. Anche per lui l’obiettivo dichiarato è alzare l’asticella rispetto alla scorsa stagione, in un gruppo che si sta compattando settimana dopo settimana.

«Arrivo a Modica con l’ambizione che penso sia in linea con quella della società, vale a dire provare a fare meglio della scorsa stagione, quindi son qua per poter dare il mio supporto per raggiungere questo obiettivo. Qui a Modica mi sto trovando molto bene, sia con il gruppo, sia con la città», dice Alessandro Graziani, che poi aggiunge: «Modica è una città di mare e io arrivando da Genova mi sento come a casa».

Il neo arrivato descrive anche il lavoro di queste settimane: «Stiamo lavorando forte, dando prevalenza al lavoro fisico, siamo belli carichi e di settimana in settimana mettiamo anche un tassello in più a livello tecnico per prepararci ai primi allenamenti congiunti e poi anche all’inizio del campionato».

Graziani chiude con un messaggio ai tifosi dei “Galletti”: «Ai nostri tifosi voglio dire che faremo di tutto per farvi divertire, però abbiamo bisogno anche di voi, perché noi vi sentiamo e ci servirà il vostro supporto perché la Serie A3 è una categoria difficile, la società ha voglia di far bene, quindi noi ci metteremo tutto quello che abbiamo, ma anche da parte vostra ci aspettiamo grande presenza e partecipazione, quindi vi aspetto numerosi al PalaRizza».