Scicli, è stato pubblicato il bando di gara per la costruzione della nuova scuola Lipparini Miccichè, in piazza Italia. L’importo dell’appalto è di 6.864.448,74 euro e le offerte dovranno essere presentate entro le ore 23 del 10 ottobre 2026 alla Centrale unica di committenza di Comiso. L’avvio dei lavori potrebbe avvenire a novembre.

A dare notizia della pubblicazione del bando è il sindaco di Scicli Mario Marino. Per la nuova scuola si apre così la fase della gara, dopo un’attesa che in città dura da decenni.

Il progetto prevede un edificio funzionale e ad alta efficienza energetica, pensato per rispondere alle esigenze della didattica. La struttura dovrà inoltre rispettare la memoria architettonica del centro storico.

La nuova Lipparini Miccichè sorgerà in piazza Italia e viene indicata come una delle opere pubbliche più attese e significative degli ultimi decenni per Scicli. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al 10 ottobre 2026, alle 23.

L’eventuale avvio dei lavori è previsto, in termini ancora non definitivi, per novembre.