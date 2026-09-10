Il Comiso giocherà nel campionato di Promozione nella stagione 2026-2027. La conferma del ripescaggio è arrivata nel pomeriggio di giovedì 10 settembre, con la squadra verdarancio inserita al secondo posto nell’elenco dei ripescaggi. Il club disputerà il girone D.

La società aspettava il verdetto dopo una stagione chiusa con la partecipazione alla finalissima dei playoff, persa contro il San Gregorio. Il Comiso era tra le squadre considerate favorite per il ripescaggio e ha ottenuto l’accesso alla categoria superiore.

Per il presidente Gaetano Tomasello si tratta della conferma di un percorso iniziato nel 2024, quando il calcio era stato riportato a Comiso dalla Prima Categoria. «Era una notizia che aspettavamo – commenta il presidente Gaetano Tomasello – un risultato che ci riempie di gioia».

Nel primo anno il Comiso ha conquistato la salvezza, mentre nella stagione 2025-2026 ha vinto i playoff del proprio girone, arrivando fino alla finalissima. «Sapevamo di essere in ottima posizione e adesso è arrivata la conferma», ha detto Tomasello.

La squadra è stata costruita pensando alla possibilità di affrontare il campionato di Promozione. L’obiettivo indicato dalla società cambia però rispetto all’eventuale permanenza in Prima Categoria: «Se fossimo stati in Prima Categoria avremmo puntato a vincere – continua Tomasello – in Promozione il nostro obiettivo è un buon campionato e la salvezza».

Il presidente considera l’organico già competitivo, ma non esclude interventi sul mercato. «Se sarà necessario, inseriremo nell’organico, già molto competitivo, qualche giocatore di esperienza», ha spiegato.

La panchina del Comiso nella prossima stagione sarà affidata a Raffaele Monaco, con il fratello Emanuele nel ruolo di vice. Alessandro Scaglione sarà invece il preparatore dei portieri.

Resta aperto anche il tema dell’impianto sportivo, in vista delle gare interne del campionato di Promozione. Tomasello si è rivolto all’amministrazione comunale chiedendo un intervento sul terreno di gioco: «Speriamo di avere un terreno di gioco ottimale che ci consenta di ospitare al meglio le gare di questo campionato».