Ragusa, l’Azienda sanitaria provinciale ha affidato a Mariacristina Tomaselli la direzione della Unità operativa complessa Servizio di Psicologia, con un incarico della durata di cinque anni. La nomina è arrivata al termine di una selezione pubblica per titoli e colloquio.

Tomaselli arriva alla guida del servizio con un percorso di formazione lungo e specifico: laureata in Psicologia all’Università Cattolica di Milano, si è specializzata in Psicologia del ciclo di vita all’Università di Milano-Bicocca e in Psicoterapia a indirizzo psicoanalitico all’Istituto superiore di Studi freudiani «Jacques Lacan» di Catania. Ha completato la preparazione con un master executive in ambito manageriale.

Negli anni si è occupata di interventi terapeutici e riabilitativi nella salute mentale di adulti e minori, maturando esperienza nel trattamento dei pazienti più gravi. Ha lavorato anche in psicologia penitenziaria e nell’esecuzione penale, occupandosi in particolare di prevenzione del rischio suicidario.

All’interno del Servizio di Psicologia è stata referente per le attività psicologiche e psicodiagnostiche del Dipartimento di Salute mentale e del Ser.D. Fa parte del gruppo multidisciplinare interdipartimentale sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, coordina il progetto Salpiamo per il potenziamento dei servizi di salute mentale ed è referente aziendale del sistema informativo che monitora il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Tomaselli fa parte anche del Punto unico regionale, l’organismo che segue i percorsi terapeutici e riabilitativi dei pazienti autori di reato sottoposti a misure di sicurezza. È inoltre relatrice e responsabile scientifica di corsi di formazione e convegni del settore.

«Mi sento onorata di dirigere una struttura di cruciale importanza all’interno dell’Azienda», ha dichiarato Tomaselli. «Al centro del nostro lavoro ci sono le persone, con le loro sofferenze e fragilità. Il Servizio di Psicologia opera trasversalmente nelle diverse attività aziendali e si confronta costantemente con i servizi territoriali e ospedalieri. Sarà quindi fondamentale integrare il nostro lavoro con quello delle équipe multiprofessionali. Centralità della persona e cura delle relazioni saranno le parole chiave del mio mandato».

La Direzione strategica dell’Asp di Ragusa ha rivolto alla nuova direttrice gli auguri di buon lavoro per l’incarico appena avviato.