A Ragusa è stato installato il cancello a protezione del plesso scolastico di via 4 Novembre. L’intervento risponde alle segnalazioni dei residenti della zona, che da tempo lamentavano la presenza di persone sulle scale dell’edificio soprattutto nelle ore serali e notturne.

Le scale del plesso, prima senza alcuna barriera, erano diventate nelle ore di chiusura della scuola un punto di ritrovo notturno: rumori, bivacchi e assembramenti che avevano più volte allarmato chi abita nelle case adiacenti. Con il cancello, l’area potrà essere chiusa nelle ore in cui l’edificio scolastico non è in funzione.

La questione era arrivata anche in consiglio comunale attraverso Marco Galifi, capogruppo di Ragusa Terra Madre, che ha raccolto le richieste del quartiere e le ha portate all’attenzione degli uffici comunali, sollecitando una soluzione.

«Ringrazio i residenti di via 4 Novembre che hanno segnalato una problematica che meritava attenzione e gli uffici comunali e l’Amministrazione per aver dato seguito alla mia segnalazione e aver consentito di arrivare alla realizzazione dell’intervento», ha dichiarato Galifi.

Il cancello permette di delimitare l’accesso alle scale nelle ore di chiusura della scuola, quindi di notte e nei giorni in cui non si svolgono lezioni, impedendo l’ingresso a chi in passato si fermava sul posto.

«È un intervento semplice ma importante, perché contribuisce a garantire maggiore sicurezza e tranquillità ai residenti, agli studenti e all’intero quartiere», ha aggiunto Galifi.