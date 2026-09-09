Ragusa, Chiara Mezzasalma, 15 anni, è stata ammessa alla ABA Academy di Torino, la scuola di danza diretta dall’Étoile Alen Bottaini. Ad annunciarlo è il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che ha ripercorso il cammino della giovane danzatrice, cresciuta alla Most of King Studio Danza della città sotto la guida dell’insegnante Loriana Scalia.

Il trasferimento a Torino arriva al termine di un percorso iniziato quando Chiara aveva sette anni. Prima dell’ammissione alla ABA Academy, la quindicenne ha frequentato gratuitamente per una settimana la John Cranko Schule di Stoccarda, in Germania, ed è stata scelta personalmente da Eleonora Abbagnato, Étoile dell’Opéra di Parigi e attuale direttrice della Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma, per il Corso Introduttivo dedicato all’individuazione dei nuovi talenti della danza.

A maggio 2026 Chiara ha superato l’audizione per l’International Ballet School di Roma, diretta da Laura Comi. Non è stata resa nota la data di inizio del percorso alla ABA Academy di Torino.

Il sindaco Cassì ha dichiarato: «un traguardo dietro al quale ci sono anni di sacrifici, studio e determinazione, ma anche una rete di persone che ha creduto in lei e l’ha accompagnata nel suo percorso».