Vittoria, mercoledì 9 settembre, il Questore di Ragusa Salvatore Fazzino ha presentato a Palazzo Iacono il nuovo dirigente del Commissariato di Polizia di Stato, Luca Nania, che assume la guida del presidio di pubblica sicurezza cittadino. L’incontro si è svolto con l’Amministrazione comunale per rafforzare il confronto sulle attività di sicurezza e legalità sul territorio.

Ad accogliere Nania, insieme al Questore, sono stati il sindaco Francesco Aiello, la Giunta comunale, la presidente del Consiglio comunale Concetta Fiore e il comandante della Polizia Locale Alessandro Basile.

Nel corso dell’incontro è stato evidenziato il valore della collaborazione tra Comune e Forze dell’Ordine, con l’obiettivo di mantenere un confronto costante sulle esigenze della città e sulle attività a tutela della sicurezza dei cittadini.

Il sindaco Francesco Aiello ha rivolto al nuovo dirigente l’augurio di buon lavoro, assicurando la disponibilità dell’Amministrazione a proseguire il dialogo con il Commissariato e con le altre istituzioni impegnate sul territorio.

«Rivolgo al dirigente Luca Nania – ha dichiarato il sindaco Aiello – il benvenuto della città di Vittoria e dell’Amministrazione comunale. Gli auguro buon lavoro e sono certo che sapremo costruire una collaborazione proficua e costante. La sicurezza urbana e la tutela della legalità rappresentano priorità per la nostra comunità e richiedono un impegno condiviso e una forte sinergia tra tutte le istituzioni».

Aiello ha quindi ringraziato il Questore Salvatore Fazzino per la presenza e per l’attenzione riservata alla città di Vittoria.