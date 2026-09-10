La Sicilia si prepara a un calo deciso delle temperature e al rischio di temporali forti. Il peggioramento arriva dalla serata di giovedì 10 settembre e si intensifica venerdì 11 nei settori occidentali dell’isola. A spingere il cambiamento è una massa d’aria più fredda di origine nord-atlantica. La stessa perturbazione ha già scatenato, nelle ultime ore, piogge violente e grandinate su gran parte del Nord e del Centro Italia.

Al Nord e al Centro Italia si respira già un’aria autunnale. Tra mercoledì 9 e giovedì 10 settembre il maltempo ha colpito con particolare intensità quelle regioni, con rovesci abbondanti, grandinate e temporali. In alcuni casi i fenomeni si sono trasformati anche in vortici localizzati, innescati dal forte contrasto tra l’aria calda residua dell’estate e quella più fredda in discesa da nord. È lo stesso meccanismo che nei prossimi giorni scenderà lungo lo Stivale fino a raggiungere il Sud e la Sicilia.

Sull’isola il calo termico comincerà a farsi sentire dalla tarda serata di giovedì, muovendosi da ovest verso est. Le zone della Sicilia occidentale saranno le prime a registrare il cambiamento, con un raffreddamento più rapido rispetto al resto del territorio regionale.

Venerdì 11 settembre è indicato come il giorno più critico. In prima mattinata non si escludono temporali di forte intensità proprio sui settori occidentali dell’isola. Il contrasto tra l’aria ancora mite sul mare e quella fresca in ingresso potrebbe generare rovesci localmente violenti. Non si conoscono ancora i comuni più esposti al fenomeno.

Le temperature continueranno a scendere anche nel fine settimana, quando sono probabili nuove piogge su gran parte della Sicilia. Intensità e aree più colpite restano da definire: il quadro sarà più chiaro con l’avvicinarsi del weekend.