Modica, la tribuna C dello stadio Pietro Scollo è agibile. La Commissione comunale di vigilanza sui pubblici spettacoli ha dato il via libera giovedì 10 settembre 2026, dopo oltre vent’anni in cui il settore è rimasto chiuso al pubblico. La curva accoglierà i tifosi già domenica 13 settembre, quando il Modica Calcio ospiterà la Reggina in Serie D.

A eseguire gli interventi è stata l’impresa di Raffaele Cappello, che ha completato l’adeguamento in tempi ristretti. La commissione non si è limitata alla curva: ha controllato anche gli altri settori dell’impianto, verificando il rispetto delle norme di sicurezza e agibilità su ogni punto indicato in precedenza. Per i tifosi ospiti, l’amministrazione ha messo a disposizione le aree di parcheggio della Mobili Ragusa, pensate per dare spazio di manovra a bus e auto in arrivo da fuori città.

«Quella che per quattro lustri è stata un monumento all’inutilità e allo spreco, da oggi è un’area dedicata agli spettatori delle partite di calcio, motivo per cui era nata» ha dichiarato la sindaca di Modica, Maria Monisteri, annunciando il via libera della commissione.

Il percorso è stato seguito passo dopo passo dalla Polizia di Stato, che ha fornito indicazioni tecniche durante i lavori. Mercoledì 9 settembre, alla vigilia del nullaosta, il questore di Ragusa Salvatore Fazzino aveva visitato di persona la curva, esprimendo apprezzamento per l’intervento eseguito.

L’assessore alle Manutenzioni, Piero Armenia, ha seguito il cantiere in prima persona. Il dirigente del settore comunale competente è l’architetto Fabio Bellaera, mentre il responsabile delle Manutenzioni è il geometra Giorgio Scollo.

«Grazie a tutti gli assessori impegnati in un lavoro d’assieme e in particolare ai colleghi Mommo Carpentieri e Samuele Cannizzaro per il fondamentale supporto operativo e non solo, determinante per raggiungere un risultato frutto di un vero lavoro di squadra come siamo abituati a fare. Grazie anche alle opposizioni d’aula per il comportamento corretto tenuto in questa fase, senza bastoni fra le ruote o inutili resse verbali che non avrebbero giovato ad una causa il cui risultato non va solo a beneficio degli appassionati di calcio della nostra Città ma dell’intera Modica. Infine ‘grazie’ anche a chi, ‘opposizione fuori dall’aula’ e magari supportata da scritti compiacenti, sperava in altro esito… Ricordo a questi che l’apertura della tribuna C, l’agibilità completa del Pietro Scollo, la sua piena fruibilità non è un impegno preso e un risultato raggiunto per gratificare noi amministratori ma un traguardo di tutta la città di Modica. Ed in questo senso c’è stato chi, seppure in posizione e ruoli diversi, ha compreso e contribuito. Chi invece ha pensato male sperando nel mancato risultato per poi poter beatamente proclamare ‘io l’avevo detto’, se ne farà una ragione. Spiace per loro ma di converso fa enormemente piacere per la nostra Città, per il Modica calcio e tutte le altre società che fruiranno del nostro stadio» ha aggiunto Armenia.

La gara contro la Reggina segnerà il debutto assoluto della tribuna C davanti al pubblico. «Cominceremo accogliendo i tifosi della Reggina inaugurando con l’importante tifoseria amaranto la tribuna C che finalmente apre dopo la sua costruzione e vent’anni di chiusura, senza mai aver visto un solo spettatore» ha spiegato Armenia.