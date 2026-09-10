Vittoria ha un nuovo dirigente del Commissariato di Polizia di Stato: è il Commissario Capo Luca Nania, 41 anni, originario di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria.
Per Nania non si tratta di un territorio sconosciuto. Nella provincia di Ragusa aveva già lavorato: era il 2018 quando, superato il concorso pubblico per 320 vice ispettori della Polizia di Stato, fu assegnato alla Questura di Ragusa, suo primo incarico dopo l’ingresso in carriera.
Il percorso di Nania parte dagli studi. Laureato in Giurisprudenza all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, ha conseguito un Master di II livello in Applicazioni in Scienze Forensi all’Università degli Studi di Palermo.
Nel 2022 arriva la svolta: Nania vince il concorso pubblico per 130 Commissari della Polizia di Stato. Frequenta il 111° corso di formazione alla Scuola Superiore di Polizia e ottiene un secondo Master di II livello, questa volta in Diritto, Organizzazione e Gestione della Sicurezza, alla Sapienza di Roma.
Al termine del corso viene destinato al Commissariato di Olbia, in Sardegna, con l’incarico di Vice Dirigente coordinatore della Squadra Volanti e della Squadra di Polizia Giudiziaria, oltre al ruolo di vice coordinatore del Gruppo Operativo di Sicurezza. Da aprile a settembre 2024 dirige a scavalco anche il Commissariato di Porto Cervo-Arzachena.
A settembre 2024 il ritorno a Roma: viene assegnato alla Direzione Centrale per le Risorse Umane come direttore di sezione presso il Servizio Sovrintendenti Assistenti e Agenti.
Nel 2025 partecipa al 130° Corso di aggiornamento in materia di Coordinamento Interforze e Cooperazione Internazionale, organizzato dalla Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia: l’ultima tappa di formazione prima dell’arrivo a Vittoria.