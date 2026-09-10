Modica, sono in pagamento i bonus per l’acquisto dei libri di testo relativi all’anno scolastico 2025/2026. Il Comune ha avviato gli accrediti sui conti correnti delle famiglie che ne hanno fatto richiesta, attraverso l’Iban comunicato al momento della domanda. A darne notizia sono la sindaca Maria Monisteri Caschetto e l’assessore alle Politiche educative Concetta Spadaro.

A beneficiare della misura sono 641 studentesse e studenti residenti a Modica, iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado, che hanno presentato domanda per il rimborso delle spese sostenute nell’acquisto dei testi scolastici.

L’accredito arriva direttamente sul conto indicato dalle famiglie in fase di richiesta, senza bisogno di ulteriori passaggi allo sportello.

Diverso il percorso per chi non ha comunicato l’Iban al Comune: da lunedì 14 settembre 2026 potrà ritirare la somma spettante presso gli sportelli UniCredit.

«Come avviene dall’anno scolastico 2022/2023 – il primo dal nostro insediamento – la nostra amministrazione ha assolto anche questa volta l’impegno per il rimborso delle spese acquisto dei libri di testo», hanno dichiarato Monisteri Caschetto e Spadaro.

Il 2025/2026 è così il quarto anno scolastico consecutivo in cui il Comune di Modica eroga il contributo, a partire dal primo anno del mandato dell’attuale amministrazione.

A breve sarà pubblicato l’avviso per presentare la domanda di rimborso dei libri di testo relativa all’anno scolastico 2026/2027.