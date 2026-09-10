L’Inps di Ragusa ha annunciato l’avvio della banca dati nazionale delle strutture convenzionate per il bonus nido. La procedura decorre da mercoledì 9 settembre 2026, data della circolare numero 93. Coinvolge le amministrazioni comunali, che dovranno fornire all’istituto l’elenco aggiornato degli asili nido attivi sul territorio. L’obiettivo è costruire uno strumento affidabile per le famiglie che devono scegliere una struttura per i figli piccoli.
Il compito dei Comuni non si esaurisce in un adempimento burocratico. La circolare chiede di alimentare la banca dati in stretta collaborazione con le sedi territoriali dell’Inps. Bisogna incrociare i dati sulle strutture già convenzionate con le informazioni in possesso degli uffici comunali. Un lavoro di coordinamento tra enti diversi che precede la fase pubblica del progetto.
Una volta completato l’aggiornamento, l’Inps userà questi dati per realizzare una mappa geolocalizzata delle strutture convenzionate. L’istituto pubblicherà la mappa sul portale della genitorialità nelle prossime settimane. Chi cerca un nido potrà individuare le strutture accreditate più vicine, senza consultare elenchi separati comune per comune.
Manca ancora una data precisa per la pubblicazione online della mappa. Resta da capire se il servizio distinguerà tra strutture pubbliche e private convenzionate.