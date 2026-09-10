Ragusa, due nuove motociclette sono entrate in servizio giovedì 10 settembre 2026 nel Nucleo Motociclisti della Polizia Locale. L’obiettivo è aumentare il numero di pattuglie su due ruote e la capacità di intervento sul territorio cittadino.

I nuovi mezzi copriranno soprattutto le aree dove la rapidità di spostamento fa la differenza: dal centro storico alle frazioni balneari, per intensificare i controlli sulla viabilità e intervenire con più agilità nelle situazioni che creano insicurezza.

L’assessore alla Polizia Locale del Comune di Ragusa, Giovanni Gurrieri, ha collegato l’arrivo delle due moto a un impegno preso in precedenza con gli agenti: «Lo avevamo promesso agli agenti nei mesi scorsi e oggi quella promessa diventa realtà. Un investimento che è innanzitutto un riconoscimento concreto per il lavoro svolto, per l’impegno e per i risultati conseguiti dal Nucleo Motociclisti».

Il potenziamento arriva mentre il Corpo di Polizia Locale amplia progressivamente la propria flotta di mezzi a due ruote, già utilizzati per il pattugliamento delle zone a traffico limitato e dei centri storici del territorio comunale.

Gurrieri ha chiuso il suo intervento con un ringraziamento agli agenti del Nucleo Motociclisti «per il prezioso lavoro svolto», augurando loro di proseguire «con sempre maggiore presenza e attenzione al territorio».