Monterosso Almo apre le sue vie a chi ama camminare. Ogni sabato e domenica dell’anno l’associazione Alessandro Pantano Trek organizza il “Cammino dei Borghi – Monterosso Almo”. È un percorso guidato a piedi tra vicoli in pietra, chiese e panorami sulla campagna iblea. Il ritrovo è alle 9:00 in piazza San Giovanni, la partecipazione è gratuita.

Il gruppo attraversa il centro storico del paese. Il percorso tocca scorci panoramici e architetture in pietra tipiche degli Iblei. Lungo il cammino ci sono soste dedicate alla storia locale e alla fotografia dei punti più caratteristici del borgo. Non è un giro turistico mordi e fuggi: l’itinerario alterna cammino, osservazione e racconto, per far conoscere Monterosso Almo con un ritmo diverso da quello di una visita di passaggio.

Il progetto unisce quattro elementi. Ci sono i sentieri e i paesaggi degli Iblei, la storia e l’identità del borgo. E poi la possibilità di fotografare gli scorci più suggestivi, insieme a un legame con la tradizione enogastronomica del territorio. Il cammino si rivolge a chi cerca una giornata all’aria aperta, in un gruppo accomunato dalla passione per il trekking: un’alternativa ai percorsi più affollati della provincia di Ragusa.

L’appuntamento non ha una scadenza. Si ripete tutti i weekend, da gennaio a dicembre, così da poter rivedere il borgo in stagioni diverse, dall’inverno all’estate. Per partecipare non è richiesto alcun costo. Chi vuole prenotare il proprio posto può contattare Alex, referente di Alessandro Pantano Trek, al numero WhatsApp 334 9597366.