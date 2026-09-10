Incidente mortale oggi pomeriggio intorno alle ore le 17.30 lungo la provinciale Modica-Ispica-Pozzallo, all’altezza della curva intitolata a Gigi Olivari, tra la contrada Beneventano e la strada della Michelica. A perdere la vita un ragazzo di 17 anni, R.G.E. residente a Pozzallo. Lo scontro è avvenuto tra uno scooter condotto dal ragazzo e un’auto.

Secondo le prime informazioni il ragazzo procedeva verso Modica quando per cause in corso di accertamento si è scontrato con un’auto che proveniva dalla direzione opposta.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118 e l’elisoccorso. I sanitari hanno praticato a lungo le manovre di rianimazione cardiopolmonare nel tentativo di salvare il diciassettenne ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo sarebbe deceduto per le conseguenze delle gravissime lesioni riportate nello scontro.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e la Polizia Locale per i rilievi e per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro e stabilire eventuali responsabilità.