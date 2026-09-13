A Comiso, il brigadiere Angelo Sebastiano Zuppardo, in servizio alla locale Stazione dei Carabinieri, ha ricevuto un Encomio Semplice per aver salvato un’anziana dall’annegamento durante un intervento avvenuto il 7 novembre 2025. L’onorificenza è stata consegnata dal colonnello Carmine Rosciano, comandante provinciale dei Carabinieri di Ragusa, per conto del comandante della Legione Carabinieri Sicilia, generale di divisione Ubaldo Del Monaco.

Il salvataggio era avvenuto mentre Zuppardo e un giovane collega, maresciallo allievo della Scuola di Firenze che all’epoca svolgeva il tirocinio alla Stazione di Comiso, erano impegnati in un servizio di pattuglia. I due militari percorrevano Corso Vittorio Emanuele sotto una forte pioggia quando hanno notato una donna trascinata dalla corrente dell’acqua reflua.

La signora era finita sotto un’autovettura e rischiava di annegare. I carabinieri sono intervenuti nonostante le difficili condizioni atmosferiche e l’elevata pericolosità della situazione, riuscendo a raggiungerla e a portarla in salvo. L’intervento ha evitato conseguenze più gravi.

L’Encomio Semplice riconosce quindi l’attività svolta dal brigadiere Zuppardo insieme al collega durante quella pattuglia. Il riconoscimento è stato conferito dal comandante della Legione Carabinieri Sicilia e consegnato nella caserma dei Carabinieri di Comiso dal comandante provinciale.

Al termine della cerimonia, il colonnello Rosciano si è complimentato con il militare per l’intervento. La vicenda aveva già suscitato il plauso dell’opinione pubblica, mentre il riconoscimento ufficiale ha valorizzato l’operato dei due carabinieri in occasione del salvataggio