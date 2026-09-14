Catania, gli arrivi aerei sono sospesi fino alle 16 di lunedì 14 settembre. La causa è la cenere vulcanica emessa dall’Etna. Lo ha comunicato la Sac, la società che gestisce lo scalo catanese. La direzione dei venti in quota ha reso necessaria la chiusura del settore aereo C1.
Il provvedimento riguarda soltanto i voli in ingresso. Le partenze da Catania, almeno per il momento, non risultano coinvolte. La situazione resta legata ai movimenti della nube in quota e potrebbe cambiare nelle prossime ore.
Chi ha un volo in programma da o per lo scalo catanese nelle prossime ore dovrebbe controllare lo stato del proprio aereo. Meglio verificare con la compagnia aerea prima di mettersi in viaggio verso l’aeroporto.
La Sac ha fatto sapere che diffonderà nuovi aggiornamenti nel corso della giornata. Gli sviluppi dipenderanno dai movimenti della cenere prodotta dal vulcano e dalla direzione dei venti in altitudine.