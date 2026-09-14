Torna il bollino rosso per il traffico aereo sull’Etna. Il vulcano ha ripreso l’attività eruttiva, generando una nuova nube di cenere che ha fatto scattare l’allerta massima nello spazio aereo della zona.

Il bollettino Vona, il sistema che segnala ai piloti e alle compagnie aeree il rischio legato alle ceneri vulcaniche, indica una nube che avrebbe raggiunto un’altezza di circa quattro chilometri. La cenere si sta muovendo verso sud-est a una velocità stimata di 18 chilometri orari.

Il codice colore non è passato subito al livello più alto. Prima è stato assegnato l’arancione, poi innalzato al rosso quando l’emissione di cenere è proseguita in modo continuo e a intensità elevata, nonostante l’eruzione sia stata classificata come «debole» nei rilievi tecnici.

Secondo gli ultimi rilevamenti la nube si starebbe già dissipando progressivamente lungo la sua traiettoria. Le previsioni indicano che il fenomeno non dovrebbe rappresentare un pericolo né un disturbo significativo nelle prossime ore, ma per il momento il codice resta rosso.

Il rosso è il livello più alto della scala internazionale usata per segnalare il rischio cenere al traffico aereo: indica un’eruzione in corso con emissione significativa in atmosfera e resta in vigore finché il fenomeno non rientra sotto la soglia inferiore.