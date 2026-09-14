Modica chiude la stagione agonistica di ciclismo giovanile con un sesto posto nella classifica a squadre conquistato a Catania, dove nel fine settimana del 12 e 13 settembre i ragazzi della Motyka Bike School hanno affrontato il Meeting Regionale Giovanissimi tra prove di fuoristrada e prove di abilità.

Sabato, nella prova fuoristrada, il miglior risultato di giornata porta la firma di Nicolò Tagliarini, primo nella categoria G4 davanti al compagno di scuderia Simone Adamo. Podio anche per Santiago Borgese, secondo nella G2, e per Dominik Borgese, secondo nella G5.

Nella stessa categoria G4 sono arrivati anche l’ottavo posto di Lorenzo Cassarino, l’undicesimo di Gabriele Aprile e il quindicesimo di Thomas Cataudella. In G2 Giuseppe Agosta ha chiuso diciottesimo, mentre in G5 Saro Cicero si è piazzato diciassettesimo. Il tracciato etneo, reso più insidioso dalla terra vulcanica, ha messo alla prova atleti abituati a fondi diversi.

Domenica le prove di abilità hanno regalato altre soddisfazioni alla scuola modicana. Simone Adamo ha vinto la categoria G4, precedendo Nicolò Tagliarini e completando la doppietta di giornata; nello stesso gruppo Gabriele Aprile è arrivato ottavo, Thomas Cataudella nono e Lorenzo Cassarino quattordicesimo. Nella G2 Giuseppe Agosta ha chiuso ottavo e Santiago Borgese undicesimo, mentre nella G5 Dominik Borgese è arrivato quinto e Saro Cicero quattordicesimo.

I punti raccolti nelle due giornate hanno permesso alla Motyka Bike School Modica di chiudere al sesto posto la classifica a squadre del meeting catanese, un piazzamento che si aggiunge al quinto posto ottenuto nella classifica di Coppa Sicilia fuoristrada nel corso della stagione.

«Chiudiamo una stagione che ci ha visti protagonisti e che anche a Catania ci ha permesso di entrare nella top ten con il sesto posto al meeting regionale e con la quinta posizione nella classifica di Coppa Sicilia fuoristrada ma sono i sorrisi e l’unione di questi giovani a ripagarci al di là delle classifiche e dei risultati ottenuti» ha dichiarato Arianna Melilli della Motyka Bike School Modica.

Melilli ha ringraziato «ognuno dei nostri atleti per l’impegno profuso in questa stagione e le loro famiglie», aggiungendo un riconoscimento agli istruttori Laura Melilli e Saro Tagliarini, «perché oltre all’impegno di tutti i ragazzi gran parte dei risultati ottenuti è merito loro, soprattutto perché hanno saputo creare l’armonia nel gruppo e saputo trasmettere la voglia di migliorarsi e misurarsi in ogni contesto».