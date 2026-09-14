Sicilia orientale e meridionale sotto la pioggia tra lunedì 14 e martedì 15 settembre 2026: a portare i fenomeni è un vortice ciclonico formatosi al largo del golfo della Sirte, in Libia. I fenomeni più intensi si concentrano sulla costa iblea, dove dal primo pomeriggio di lunedì le precipitazioni interessano soprattutto il tratto costiero del ragusano. Precipitazioni previste anche nel resto della Sicilia orientale ed in particolare in provincia di Siracusa, Catania e Messina.

Il vortice, secondo le prime valutazioni, potrebbe evolvere nelle prossime ore in un ciclone di tipo tropicale. Gli esperti lo definiscono TLC, sigla di Tropical Like Cyclone, e ne prevedono lo spostamento verso la Grecia. Per la Sicilia non ci sono rischi diretti legati a questa evoluzione. L’isola resta comunque interessata dalla coda delle perturbazioni, con piogge diffuse soprattutto nei settori interni orientali e meridionali.

Le piogge più abbondanti interesseranno i settori interni orientali e meridionali dell’isola, mentre i fenomeni saranno più rari sulle altre zone. In serata i temporali colpiranno le aree meridionali, con nuvolosità sparsa altrove.

Le temperature resteranno stazionarie nelle prossime 48 ore. I venti soffieranno deboli o moderati da nord, con rinforzi fino a tesi sul canale di Sicilia e da est-nordest sullo Ionio. I mari saranno generalmente poco mossi o mossi.

Sul canale di Sicilia il rinforzo dei venti fino a tesi potrà rendere meno agevole la navigazione per le imbarcazioni di piccole dimensioni, mentre sullo Ionio la rotazione dei venti da est-nordest accompagnerà il passaggio delle ultime piogge previste per la giornata di martedì.