L’aeroporto Fontanarossa di Catania resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 14:30 di martedì 15 settembre, a causa della presenza di cenere vulcanica in atmosfera e della direzione dei venti prevalenti in quota.

La SAC, società di gestione dello scalo, ha comunicato la prosecuzione della chiusura dello spazio aereo nei settori C1 e B3. La sospensione riguarda quindi sia gli arrivi sia le partenze fino all’orario indicato.

I passeggeri sono invitati a verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto. La situazione potrà cambiare nelle prossime ore in base alle condizioni dello spazio aereo.

La chiusura dello scalo è legata alla presenza di cenere vulcanica e alle condizioni dei venti in quota, elementi che hanno portato alla prosecuzione della sospensione delle attività di volo.