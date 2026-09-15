È stato pubblicato il nuovo avviso pubblico “Ragusa Credito Sviluppo 2026”, una misura concreta per sostenere e stimolare il tessuto economico del Centro.

Il bando prevede l’abbattimento dell’80% della quota di interessi sui finanziamenti (per importi compresi tra 15.000 e 50.000 euro e fino a un massimo di 3.000 euro a fondo perduto per ciascun beneficiario) erogati da Baps, istituto di credito convenzionato che ha aderito all’iniziativa.



L’iniziativa è volta ad agevolare l’insediamento o l’ampliamento di startup, imprese esistenti, realtà culturali e studi professionali, favorendo sia lo sviluppo economico dell’area che quello sociale, attirando nuovi clienti. Le attività dovranno ricadere all’interno di un ampio perimetro del Centro, che include arterie strategiche come via Roma, Corso Italia, viale Tenente Lena e le piazze limitrofe.

“Con il bando “Ragusa Credito Sviluppo 2026” vogliamo dare una nuova spinta propulsiva al nostro centro – dichiara l’assessora allo Sviluppo Economico, Catia Pasta – guardando oltre le consuete dinamiche commerciali. Questa misura infatti vuole sostenere sia le attività tradizionali come il commercio al dettaglio o la ristorazione e vuole essere un invito diretto anche a professionisti, giovani e non, che desiderano aprire il proprio studio in centro: avvocati, architetti, commercialisti, consulenti, agenzie. Portare uffici e studi professionali in queste vie significa generare un movimento sano, quotidiano e positivo. La clientela e i lavoratori che gravitano attorno a un ufficio creano un indotto prezioso durante tutto l’arco della giornata, garantendo un presidio costante e rivitalizzando i nostri spazi urbani.”



Una visione di rigenerazione urbana a 360 gradi, in cui lo sviluppo delle attività va di pari passo con il ritorno delle famiglie. “Non a caso – prosegue l’assessora – questo intervento per il rilancio economico e professionale si sposa perfettamente con un’altra misura cruciale che abbiamo appena messo in campo: il bando destinato alla residenzialità promosso dall’Assessorato al Centro storico. Parliamo di un incentivo importantissimo che prevede un contributo a fondo perduto fino a 60.000 euro per il recupero di immobili privati da destinare ad abitazione principale. Incentivare l’apertura di nuove attività economiche che vivono il centro di giorno e, contestualmente, aiutare giovani e famiglie a comprare o ristrutturare casa per viverci la sera, sono due facce della stessa medaglia.”

Le domande per accedere ai benefici di “Ragusa Credito Sviluppo 2026” dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 14 ottobre 2026 esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.it. Il bando integrale, la modulistica e tutte le informazioni relative al bando per la residenzialità sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Ragusa al link: https://www.comune.ragusa.it/it/news/ragusa-credito-sviluppo-2026