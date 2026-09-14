Catania, lo spazio aereo sopra l’aeroporto resta chiuso fino alle 10 di martedì 15 settembre. Lo comunica la Sac, la società che gestisce lo scalo di Fontanarossa: il prolungamento della chiusura riguarda i settori C1 e B3 ed è stato deciso per la presenza di cenere vulcanica in atmosfera, sospinta dai venti in quota verso l’area dell’aeroporto. Fino a quell’ora restano sospesi tutti i voli in arrivo e in partenza.

Ai passeggeri viene chiesto di verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di mettersi in viaggio verso l’aeroporto. La Sac non ha indicato un orario di riapertura anticipata rispetto alle 10 di martedì: l’eventuale ripresa delle attività resta legata all’evoluzione della nube di cenere e alla direzione dei venti in quota, e nelle prossime ore sono attesi ulteriori aggiornamenti da parte della società di gestione.