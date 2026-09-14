A Modica il maltempo è arrivato nella serata di oggi con cielo coperto da nuvole nere, fulmini e tuoni continui. La pioggia aveva già interessato la città nel primo pomeriggio, mentre in queste ore il peggioramento si è fatto più evidente.
A preoccupare è soprattutto l’evoluzione delle condizioni nelle prossime ore. La Protezione Civile della Regione Siciliana ha emesso un’allerta meteo gialla per la serata del 14 settembre in diverse province dell’isola, tra cui quella di Ragusa.
Il cielo resta molto nuvoloso e l’attività elettrica è accompagnata da tuoni frequenti. Le condizioni descritte indicano un quadro ancora instabile sul territorio modicano. Clicca qui per il Video