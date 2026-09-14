Ispica ha salutato l’estate con la straordinaria voce di Manuela Villa. Piazza dell’Unità d’Italia si è riempita nella serata di domenica 13 settembre per il concerto della cantante. L’evento era una tappa del Tour 2026 dell’artista e ha chiuso la stagione degli appuntamenti estivi in città.
«Arrivederci ad un’estate fantastica per la nostra città dopo il concerto della bravissima Manuela Villa in Piazza dell’Unità d’Italia nell’ambito del Tour 2026 dell’artista», ha detto il sindaco di Ispica, Pierenzo Muraglie.
«Un grande abbraccio a tutti», ha aggiunto il primo cittadino, rivolgendosi al pubblico riunito in piazza.