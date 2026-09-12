Ispica ospita domenica 13 settembre il concerto di Manuela Villa, in programma alle 21.30 in Piazza dell’Unità d’Italia nell’ambito del Tour 2026 dell’artista. La serata comprende anche l’esibizione della Band Live e uno spettacolo pirotecnico finale.
Il programma si aprirà alle 21 con la Band Live, chiamata a introdurre l’appuntamento musicale. Alle 21.30 Manuela Villa salirà sul palco con il concerto “100 e una Notte”.
L’esibizione proporrà il repertorio della cantante, protagonista della serata dedicata alla musica dal vivo e allo spettacolo nel centro di Ispica.
La conclusione è prevista alle 22.30 con uno spettacolo pirotecnico, che accompagnerà il finale dei festeggiamenti in Piazza dell’Unità d’Italia.
L’appuntamento è quindi fissato per domenica 13 settembre, con l’avvio del programma alle 21. L’ingresso e le eventuali modalità di accesso non sono indicati.