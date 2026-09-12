La Polizia di Stato ha denunciato a piede libero un ventiseienne di Vittoria per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Gli agenti del Commissariato cittadino lo hanno fermato durante un controllo stradale di routine. Il giovane viaggiava in auto con un altro ragazzo, quando i poliziotti hanno intimato l’alt.

Il ventiseienne ha mostrato fin da subito un evidente nervosismo, che non è sfuggito agli agenti. Quello stato di agitazione ha spinto i poliziotti ad approfondire gli accertamenti, prima sulla sua persona e poi sull’abitazione.

Addosso al giovane gli agenti hanno trovato 5,2 grammi di sostanza stupefacente presumibilmente hashish, 0,5 grammi di presumibile cocaina e 658 euro in contanti.

La successiva perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti degli investigatori. In casa gli agenti hanno sequestrato due bilancini di precisione, un taglierino e il materiale per il confezionamento delle dosi. Hanno trovato anche 1.800 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Al termine degli accertamenti gli agenti hanno deferito il 26enne alla Procura della Repubblica per la violazione del testo unico sugli stupefacenti. Non è stato reso noto se anche il secondo giovane a bordo dell’auto sia stato coinvolto negli accertamenti.