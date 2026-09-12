Giarratana ha vissuto ieri sera la quarta edizione della corsa dei carramatti: lungo il corso principale del paese si sono sfidati ventuno concorrenti, nell’ambito della festa di fine estate dedicata a San Giuseppe.

I carramatti sono mezzi artigianali, costruiti con assi di legno e cuscinetti a sfera, pensati per scivolare veloci sull’asfalto. A guidarli, lungo il corso principale, sono stati ragazzi e adulti del paese. Sorpassi improvvisi e scatti fulminei hanno acceso il tifo del pubblico assiepato ai lati della strada. A raccontare la gara, con il suo stile inconfondibile, è stata la voce di Gian Paolo Montineri.

Nella categoria Giovani ha vinto Giuseppe Linguanti, che in finale ha superato Giovanni Caravello. Il terzo posto è andato a Francesco Canzonieri, in una gara che non ha offerto molta lotta per il podio.

Tra i Senior il dominio è stato di Samuele Pulvirenti, che si è confermato ancora una volta il più veloce e il più esperto della categoria. Sul podio con lui sono saliti Danilo Pitruzzello e Nicolas Gozzo, entrambi di Solarino, in provincia di Siracusa.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti il parroco, don Franco Ottone, e i componenti del comitato organizzatore della festa.

La festa di San Giuseppe continua sabato 12 settembre 2026: alle 21 in piazza Municipio è in programma lo spettacolo di danza curato da Dance with me, con la collaborazione dell’Asd Spazio Liberto, seguito dalla serata musicale del gruppo Live Music Night.

In tarda notte l’appuntamento si sposta alla villa comunale, dove il dj Julio Vox, con Simone Pelligra e Lorenzo Canuto, anima l’evento Addio all’estate, organizzato dall’amministrazione comunale con la consulta giovanile e curato da Puma Events.