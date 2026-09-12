Vittoria e Scoglitti cercano da quattro giorni tre ragazzi di 14, 15 e 17 anni, allontanatisi da contrada Mogli, alle porte di Martina di Acate, martedì 8 settembre. Dopo la denuncia dei familiari ai carabinieri sono scattate le ricerche, che nelle ultime ore si sono estese fino al Lazio, nel comune di Canepina, in provincia di Viterbo.

Si tratta di Ayoub Tkouri, 14 anni, Yakoub Tkouti, 17, e Youssef Messaoudi, 15: i primi due sono parenti tra loro, il terzo vive nella stessa zona di Scoglitti. Al momento in cui si è allontanato, Ayoub indossava una maglietta azzurra con la scritta «New York»; Yakoub una maglia blu con il logo Nike. Sono, per ora, gli unici elementi resi noti per chi li avesse incrociati nei giorni scorsi tra il Ragusano e il Lazio.

Le ricerche si sono spostate in particolare su Canepina, piccolo centro del Viterbese, dove le verifiche sono in corso. Non è stato reso noto se i tre ragazzi siano stati visti insieme in quella zona, né se esista una pista che colleghi il loro allontanamento a quel territorio.