Modica piange la scomparsa di Giovanna Grillo, morta all’età di 59 anni. Le esequie si terranno lunedì 14 settembre, alle 10, nella Chiesa del Sacro Cuore.

Lascia il marito Marcello, i figli Martina e Salvatore, la madre Giorgia, la sorella Mara e il fratello Carmelo, insieme ai cognati e agli altri parenti. Il cordoglio per la sua scomparsa ha raggiunto nel giro di poche ore conoscenti e amici della famiglia. Giovanna era molto conosciuta in città sia per la sua professione, era infermiera prima all’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica e poi al consultorio, sia per la sua solarità e disponibilità verso gli altri. Chi ha conosciuto Giovanna la ricorda sempre col sorriso. Una donna bella e solare.

Sui social sono stati postati tantissimi messaggi di chi la conosceva. «Cara Giovanna, che la terra ti sia lieve», ha scritto Maria Concetta. «Condoglianze alla famiglia, riposa in pace cara Giovanna», il messaggio di Giorgina.

“Per sempre – scrive Emanuele – il ricordo di una persona speciale”. “Oggi mi si è spezzato il cuore – scrive Sandy – non avrei mai voluto apprendere questa notizia. Giovanna, chi ti ha conosciuto non potrà mai dimenticare la tua bontà d’animo, la tua grazia e la tua dolcezza. Sei stata una grande donna. Ti voglio bene dolce Giovanna”.

Alla funzione religiosa di lunedì potranno partecipare quanti hanno conosciuto Giovanna Grillo e desiderano unirsi al ricordo e alla preghiera. Alla Famiglia Grillo le condoglianze della redazione del QuotidianodiRagusa.