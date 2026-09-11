La Protezione civile della Regione Siciliana ha diramato allerta gialla per temporali e piogge nei settori occidentali, settentrionali e ionici dell’isola. La misura è in vigore per domani, sabato 12 settembre, mentre sul resto del territorio tra cui la provincia di Ragusa resta l’allerta verde. Il peggioramento è legato al cambio di circolazione atmosferica: al posto dell’anticiclone africano, che ha dominato le ultime settimane, arrivano correnti più fresche di origine nord-atlantica.

Le prime piogge sono già arrivate venerdì 11 settembre, con temporali che hanno interessato in particolare Marsala e Trapani. All’origine del peggioramento c’è un esteso sistema convettivo a mesoscala, in gergo tecnico MCS (Mesoscale Convective System). Il sistema è posizionato tra la Tunisia e il canale di Sardegna e nelle ultime ore ha già portato instabilità sulle coste occidentali della Sicilia.

Il bollettino della Protezione civile prevede piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi da deboli a puntualmente moderati. I fenomeni dovrebbero proseguire anche domenica 13 settembre, accompagnati da un calo delle temperature più deciso rispetto ai giorni precedenti.

Il caldo di stampo subtropicale che ha caratterizzato l’estate 2026 lascia così spazio a una fase più dinamica e instabile. Le temperature, secondo le previsioni, torneranno in linea con la media del periodo o leggermente al di sotto. L’anticiclone africano, nel frattempo, si allontana verso le zone di origine.

Il sistema convettivo che ha dato origine ai primi temporali resta ancora attivo tra la Tunisia e il canale di Sardegna. Continua a interessare in modo diretto il versante occidentale dell’isola.