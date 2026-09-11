Ragusa restituisce alla frazione di San Giacomo la sua palestra dopo un intervento di ristrutturazione completo. La struttura torna a disposizione degli studenti e di tutta la comunità, in tempo per l’avvio dell’anno scolastico 2026/2027.
Lo scorso anno gli studenti della frazione avevano dovuto svolgere le lezioni di educazione fisica in cortile, in attesa dei lavori sull’impianto sportivo. Il cantiere si è concluso con due mesi di anticipo rispetto ai programmi originari, permettendo la riconsegna della palestra prima dell’inizio delle lezioni.
Gli interventi hanno riguardato la pavimentazione, completamente rifatta, e le pareti, ripristinate con l’aggiunta di una controparete per contrastare l’umidità. Sono state pulite grondaie e scoli, ed è stata rivista la copertura dell’edificio.
La riconsegna arriva a pochi giorni da un altro riconoscimento per San Giacomo: la bandiera Spighe Verdi, assegnata ai Comuni che si distinguono per le politiche di sostenibilità ambientale.