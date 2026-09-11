Pozzallo piange Giorgio Ruta, il 17enne morto ieri pomeriggio in un incidente lungo la provinciale Modica-Ispica, all’altezza dell’incrocio Gigi Olivari. I funerali si terranno lunedì 14 settembre alle 17 nella Chiesa Madre Madonna del Rosario di Pozzallo.
Il corteo funebre muoverà alle 17 di lunedì dall’abitazione della famiglia, in via Alfieri 39, per raggiungere la chiesa madre, dove sarà celebrata la funzione religiosa.
Ad annunciare la scomparsa sono stati la madre Daniela con Andrea, il fratello Sergio con Giulia, il padre Ignazio, gli zii Vasco, Sonia e Claudio, insieme a cugini, amici e parenti del giovane.
Nelle ore successive all’annuncio, sui social network si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio per il diciassettenne, condivisi da amici e conoscenti della famiglia Ruta.