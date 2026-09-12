Un diciottenne di Pozzallo è stato arrestato dai Carabinieri della locale Stazione dopo un controllo in pieno centro: nel borsello che portava a tracolla i militari hanno trovato oltre 30 grammi di cocaina, un coltello a serramanico e 1.980 euro in contanti. Il servizio rientra nei controlli del territorio disposti dalla Compagnia di Modica per contrastare lo spaccio di droga nella zona.

A insospettire la pattuglia è stato l’atteggiamento del giovane, notato fermo all’incrocio tra via della Repubblica e via Magenta con un fare guardingo, quasi in attesa di qualcuno. Il nervosismo mostrato al momento del controllo ha convinto i Carabinieri ad approfondire gli accertamenti e a procedere con una perquisizione personale.

Dentro il borsello la cocaina era in parte già suddivisa in dosi pronte per essere cedute, in parte ancora da tagliare e confezionare. Insieme alla droga, i militari hanno trovato anche il coltello a serramanico e le banconote, di vario taglio, ritenute il ricavato dell’attività di spaccio.

I Carabinieri hanno sequestrato tutto il materiale. Concluse le formalità di rito, hanno formalizzato l’arresto e, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Ragusa, hanno condotto il diciottenne nella Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le accuse contestate al giovane dovranno essere confermate nelle fasi successive del procedimento penale, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza e del contraddittorio tra le parti.

L’arresto si inserisce nel piano di controlli avviato dalla Compagnia Carabinieri di Modica nei centri della zona, con pattugliamenti mirati nelle vie del centro e nei punti di passaggio più frequentati dai giovani del posto.