Marina di Acate ha una nuova scuola dell’infanzia. Lunedì 14 settembre, in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico, l’Amministrazione comunale ha inaugurato l’edificio intitolato a Santa Giuseppina Bakhita, acquistato e ristrutturato dal Comune per diventare un presidio educativo dedicato ai più piccoli della borgata marinara.

Alla cerimonia hanno preso parte il Prefetto di Ragusa, il Vescovo, il Comandante Provinciale dei Carabinieri e il Provveditore agli Studi di Ragusa, insieme a rappresentanti delle autorità civili, militari e religiose del territorio, del mondo della scuola e delle organizzazioni sindacali.

Il progetto rientra nelle iniziative dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gianfranco Fidone, rivolte a Marina di Acate, alla borgata marinara e alle aree rurali del Comune. L’edificio, divenuto di proprietà comunale dopo l’acquisto, è stato interamente ristrutturato prima della consegna alla comunità.

Il sindaco Gianfranco Fidone ha commentato l’apertura della struttura: «Un ennesimo passo in avanti per Acate. Le difficoltà incontrate lungo il percorso sono state superate grazie a un lavoro di squadra che ha coinvolto l’intera Amministrazione. Andiamo incontro concretamente alle esigenze delle famiglie con la massima attenzione che dedichiamo ai più piccoli che da oggi disporranno di uno spazio moderno, efficace e funzionale».

Fidone ha descritto la nuova scuola come un presidio educativo importante per un’area popolosa e con esigenze di servizi. Il sindaco ha ringraziato la giunta comunale, in particolare il vicesindaco Gianfranco Ciriacono e l’assessore Daniele Gallo, e gli uffici comunali per il lavoro svolto nella realizzazione dell’opera.

Non sono stati resi noti né il numero di bambini che frequenteranno la scuola dell’infanzia né gli orari di apertura della struttura.