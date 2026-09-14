A Pozzallo si sono celebrati oggi i funerali del 17enne morto giovedì 10 settembre nell’incidente stradale avvenuto sulla Modica-Pozzallo, in contrada Michelica, nei pressi della stele dedicata a Gigi Olivari. La chiesa Madre Madonna del Rosario era gremita di giovani, amici e familiari riuniti per l’ultimo saluto.

Centinaia di ragazzi hanno indossato magliette bianche con il volto del giovane. Il corteo funebre, partito dall’abitazione, ha attraversato le strade della città nel silenzio, interrotto dalle voci dei coetanei che hanno ripetuto il suo nome.

Durante l’omelia, don Salvo Bella ha ricordato il legame del ragazzo con lo studio, la musica e gli amici. «Con questa croce guardiamo a Gesù, che Giorgio teneva nel cuore. In lui vediamo la luce di chi ha amato la vita e la pienezza dell’esistenza. Giorgio vivrà in eterno in ogni nostra azione, nel sorriso che sapremo ritrovare anche nelle difficoltà», ha detto il sacerdote.

All’uscita del feretro, il silenzio sul sagrato ha lasciato spazio a un lungo applauso. In cielo sono stati fatti volare palloncini bianchi, mentre molti dei presenti hanno seguito il momento con le lacrime agli occhi.

Alcuni giovani hanno voluto portare a spalla il feretro del loro coetaneo, accompagnandolo fino all’uscita della chiesa. Le magliette bianche indossate dagli amici, con la fotografia del ragazzo, hanno segnato l’intera cerimonia.