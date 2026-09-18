Palermo è stata colpita da un forte temporale nella notte tra il 17 e il 18 settembre 2026, con oltre 40 interventi dei vigili del fuoco in città e provincia. Il maltempo ha provocato allagamenti, caduta di alberi e disagi alla circolazione.

Tra gli interventi, i vigili del fuoco hanno soccorso due automobilisti rimasti bloccati dall’acqua in via Imera e via Ugo La Malfa. Decine di alberi sono caduti anche su auto parcheggiate e lungo l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo.

Gli interventi per gli alberi caduti hanno riguardato via Filippo Corazza, via Paolo Emiliani Giudici, via Mazzara e viale Michelangelo, oltre al tratto autostradale. Gli allagamenti hanno interessato numerose strade, con conseguenze sulla viabilità.

Dal 18 settembre 2026 sono iniziati anche i controlli su cornicioni e balconi pericolanti, dopo gli effetti del temporale registrati durante la notte.