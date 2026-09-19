Il dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato per oggi, sabato 19 settembre, l’allerta meteo gialla su buona parte della Sicilia, dove il tempo diventa instabile a partire da ovest. Restano fuori i settori sud-orientali dell’isola, e in particolare la provincia di Ragusa, dove il livello è verde.

Sono attesi temporali anche di forte intensità, con la possibile formazione di sistemi convettivi a mesoscala (MCS): complessi di temporali organizzati che possono insistere a lungo sulla stessa area. Non si escludono locali downburst, cioè violente raffiche di vento che scendono dalla nube verso il suolo, e trombe marine.

Le temperature sono in lieve diminuzione. I venti saranno moderati da sud, con rinforzi, e i mari da poco mossi a mossi.

Non è stato precisato quali zone di allerta rientrino nel livello giallo né in quali fasce orarie i fenomeni saranno più intensi.