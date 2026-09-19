A Scoglitti, nel pomeriggio di martedì 15 settembre, un 27enne agli arresti domiciliari non si è fermato all’alt dei Carabinieri ed è stato bloccato dopo un inseguimento. I militari lo hanno arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale: era fuori dalla propria abitazione, in violazione della misura imposta dall’Autorità Giudiziaria.

La pattuglia della Stazione di Scoglitti, frazione di Vittoria, stava controllando i veicoli in circolazione lungo la Riviera Kamarina. Alla vista dei militari l’uomo ha accelerato invece di fermarsi. L’inseguimento è proseguito lungo la Strada Provinciale 13 fino a contrada Piombo, nel territorio del Comune di Ragusa, dove l’auto è stata raggiunta e bloccata in sicurezza.

Il 27enne risiede a Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa, ed era ai domiciliari nella sua abitazione per reati in materia di sostanze stupefacenti. Il controllo rientra nei servizi disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa contro la criminalità predatoria.

Portato in caserma per le formalità di rito, l’uomo è stato dichiarato in arresto. L’Autorità Giudiziaria, informata dai Carabinieri di Scoglitti, ha disposto che torni agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Priolo Gargallo.