A Monterosso Almo la squadra Impredil Gulino ha vinto la quinta edizione del torneo di calcio balilla umano, giocato nei giorni dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata, patrona principale del paese.
Alle spalle dei vincitori si sono classificate la squadra Sbambai al secondo posto e la squadra Capriotto al terzo. Il torneo, organizzato con l’amministrazione comunale, ha coinvolto numerose squadre e molti giovani nelle serate del cartellone collaterale della festa.
La premiazione si è svolta in piazza Sant’Antonio, il centro dei festeggiamenti patronali, davanti a numerosi cittadini e ai componenti del comitato organizzatore.
Il torneo è tra gli ultimi eventi collaterali prima della giornata solenne, in programma domenica 20 settembre.
Il programma comprende le celebrazioni religiose, la tradizionale «Nisciuta» del simulacro della patrona, le processioni per le vie cittadine, la «Cena ra Bedda Matri» e gli spettacoli pirotecnici, che accompagneranno la comunità fino al rientro serale del simulacro nel santuario.