Il Comune di Modica ha pubblicato il bando per l’abbonamento gratuito al trasporto pubblico urbano riservato agli studenti della città con meno di 20 anni. L’istanza si può presentare dal link pubblicato sul sito del Comune, entro mercoledì 30 settembre 2026.

Il Comune ha indetto anche un secondo avviso pubblico. Riguarda il rilascio dei tesserini per l’anno 2026 del titolo di viaggio di libera circolazione AST, destinato ad anziani e ad altre categorie. Le domande vanno presentate entro e non oltre venerdì 25 settembre 2026, cinque giorni prima dell’altra scadenza.

I moduli si ritirano negli uffici dei Servizi Sociali, in via Resistenza Partigiana 38-40 (ex Palazzo Azasi, primo piano). Si possono anche scaricare dal sito del Comune di Modica. Le istanze vanno presentate in duplice copia oppure inviate via PEC a servizisociali@comune.modica.rg.it. Il termine è perentorio.

Possono chiedere il tesserino AST le donne dai 55 anni e gli uomini dai 60. Lo stesso vale per i Cavalieri di Vittorio Veneto e per i mutilati e gli invalidi di guerra e civili. La possibilità è estesa alle vedove e agli orfani dei caduti e dei dispersi in guerra.

Per il tesserino serve un’attestazione ISEE in corso di validità. Il limite è di 10.200 euro se l’anziano, o il soggetto avente titolo, è l’unico componente del nucleo familiare. Sale a 20.400 euro quando il nucleo ha più titolari di reddito.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Unica eccezione l’età, che si può maturare entro il 30 settembre 2026.