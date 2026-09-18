Modica si prepara ad accogliere, sabato 19 e domenica 20 settembre, la seconda edizione di “Scacciapensieri”, la manifestazione dedicata alla Scaccia Modicana che intreccia gastronomia, musica e spettacolo nel centro storico. Tra gli ospiti più attesi c’è l’attore comico Claudio Casisa, atteso sul palco di piazza Matteotti sabato sera, che ha lanciato ai suoi follower una sfida particolare: mangiare almeno 50 scacce nel corso delle due giornate di festa.

Casisa, protagonista del suo summer tour 2026, salirà sul palco alle 22, dopo l’apertura musicale affidata alla Good Time Live Band, in programma alle 21. L’obiettivo della serata, oltre allo spettacolo, è trasformare il centro storico in un grande spazio di festa, con la scaccia protagonista anche fuori dal palco e il pubblico chiamato a viverla tra assaggi e intrattenimento.

La domenica il ritmo cambia. Alle 19.45 tocca alla Modica Street Band, che partirà da piazza San Pietro e attraverserà il centro storico fino a piazza Matteotti, portando la musica in mezzo alle vie della città. Alle 22 la manifestazione si chiude con il dj set di Andrea Cunta, pensato per accompagnare anche il pubblico più giovane fino a tarda serata.

Il Food Village sarà allestito in piazza Matteotti e resterà aperto sabato dalle 18 alle 24 e domenica dalle 18 alle 23. Sarà il punto di riferimento gastronomico delle due serate, con le diverse interpretazioni della scaccia affiancate da altri prodotti da forno e dai banchi dei mercatini per gli assaggi.

Il sindaco di Modica, Maria Monisteri, ha dichiarato: «Abbiamo voluto costruire un appuntamento che fosse prima di tutto una festa, ma una festa con un’identità precisa. La Scaccia è una parte importante della nostra storia e della nostra cultura gastronomica e attraverso Scacciapensieri vogliamo farla incontrare con il pubblico, con i visitatori e con una proposta di intrattenimento capace di coinvolgere generazioni diverse».

La manifestazione è stata realizzata grazie al bando “Sicilia che piace”, promosso dall’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana, a cui il Comune di Modica ha partecipato ottenendo il finanziamento. [FONTE UFFICIALE: bando “Sicilia che piace”, Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana] L’assessore al Turismo, Leandro Giurdanella, ha aggiunto: «Scacciapensieri è pensato per mettere insieme più pezzi della nostra identità. Da una parte c’è la valorizzazione della Scaccia Modicana e di chi ogni giorno la produce, dall’altra ci sono il turismo, la cultura, gli spettacoli e un confronto su come il nostro territorio possa diventare sempre più attrattivo. Vogliamo che chi arriverà a Modica per l’evento non si limiti ad assistere a uno spettacolo, ma abbia l’occasione di conoscere e vivere la città».

Tra gli appuntamenti più particolari ci sono i laboratori dedicati alla Scaccia Modicana e all’abbinamento con i vini del territorio, curati dal sommelier e presidente Onav Modica, Giorgio Solarino, negli spazi della Società Operaia Mutuo Soccorso. Sono in programma quattro incontri gratuiti, ma su prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti, con la possibilità di assaggiare diverse varianti della scaccia.

Sabato 19 settembre alle 17.30, all’Auditorium Floridia, si terrà anche il convegno “Il turismo d’eccellenza negli agriturismi iblei”, dedicato all’uso dei dati per leggere i fenomeni turistici e individuare nuove opportunità per le imprese del territorio. Tra gli ospiti figurano Fabio Primerano e Angela Carpano di IODAH, piattaforma di data intelligence specializzata nel settore Travel & Tourism. Il confronto è rivolto in particolare agli operatori turistici e agli imprenditori locali, chiamati a leggere il fenomeno turistico anche attraverso i dati e non solo attraverso i numeri delle presenze.

Resta da vedere se Casisa riuscirà davvero a portare a termine la sua impresa gastronomica delle 50 scacce, come promesso nel video con cui ha invitato il pubblico all’appuntamento.