Modica, via del Laghetto a Marina di Modica è stata allagata nella mattinata di oggi dopo un violento acquazzone. L’acqua ha reso particolarmente difficoltosa la circolazione e creato disagi a residenti e automobilisti.
Il livello dell’acqua avrebbe raggiunto almeno 40 centimetri, trasformando la carreggiata in una distesa d’acqua. L’episodio riporta l’attenzione su una criticità che i residenti della zona segnalano da tempo e che si ripresenterebbe durante le precipitazioni più intense.
Gli allagamenti di via del Laghetto, infatti, non sarebbero un episodio isolato. Secondo le segnalazioni dei residenti, il problema torna a manifestarsi in occasione degli eventi meteorologici più significativi, con conseguenze sulla mobilità nella frazione balneare.
L’ennesimo episodio ha riacceso le richieste di interventi strutturali per affrontare la criticità. I residenti chiedono una soluzione che riduca il rischio di nuovi allagamenti e i disagi provocati dalle forti piogge nel tratto di Marina di Modica.