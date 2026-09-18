Ragusa si prepara alla 51ª edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea, la Fam, in programma da venerdì 25 a domenica 27 settembre in via Vincenzo Malfitano. La manifestazione, dedicata ad agricoltura, zootecnia ed eccellenze agroalimentari del territorio ibleo, è organizzata dal Consorzio interprovinciale allevatori di Ragusa.
Nella giornata di apertura, venerdì 25 settembre, i cancelli resteranno aperti dalle 9:30 alle 21:30. Alle 11:00 è in programma la cerimonia inaugurale, a cui seguiranno le animazioni equestri con cavalli, cavalieri, amazzoni e carrozze.
La mattinata si apre alle 9:45 con la Mostra della Razza Modicana, la razza bovina simbolo della zootecnia siciliana. Alle 10:30 è in programma la gara di valutazione morfologica dei bovini, curata dagli studenti degli istituti agrari del territorio.
Nel pomeriggio la Fam ospita due convegni tecnici. Alle 14:30 si tiene “Futuro in stalla”, dedicato all’andamento del mercato, alle certificazioni Sqbna e ai progetti legati ai crediti di carbonio, con interventi di Anapri, Anacli, FedAna e Aia.
Alle 17:00 è in programma un secondo incontro, dedicato a biosicurezza, sicurezza alimentare e autocontrollo nelle produzioni zootecniche.
Alla Fam, giunta alla 51esima edizione, collaborano la Regione Siciliana attraverso l’assessorato regionale dell’Agricoltura, l’Assemblea regionale siciliana, il Comune di Ragusa, il Libero consorzio comunale di Ragusa e la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia. Partecipano anche l’Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia e l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia Adelmo Mirri.