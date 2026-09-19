A Ragusa il Lions Club Ragusa Host ha avviato “Zaino sospeso”, una raccolta di materiale scolastico destinata alle famiglie in difficoltà, perché bambini e ragazzi possano cominciare il nuovo anno di scuola con tutto l’occorrente. L’iniziativa è in corso e proseguirà fino a ottobre.

Chiunque può contribuire donando album da disegno, penne, matite, temperini, quaderni, pennarelli, pastelli colorati, astucci, gomme, zaini, diari e libri. Alla raccolta hanno aderito tre attività commerciali, Criscione & Criscione, Le Magasin e Toys In, che hanno messo a disposizione i propri spazi.

Ornella Licitra, presidente del Lions Club Ragusa Host, ha spiegato l’obiettivo del progetto: «Con “Zaino sospeso” vogliamo promuovere un gesto concreto di solidarietà e attenzione verso le famiglie che possono incontrare maggiori difficoltà nell’affrontare le spese legate alla scuola. Anche una penna, un quaderno o un astuccio possono rappresentare un aiuto importante».

I cinque punti di raccolta sono: