Il Comune di Vittoria ha consegnato i lavori di riqualificazione della zona artigianale. La consegna formale è avvenuta sabato 19 settembre in mattinata, alla presenza del sindaco Francesco Aiello e dell’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Nicastro. Segna l’avvio effettivo dell’intervento di ammodernamento dell’area, già annunciato dall’amministrazione.

Per l’opera erano destinati circa un milione di euro, un finanziamento che, secondo l’assessore, rischiava di andare perduto. Nicastro ne attribuisce il recupero all’onorevole Nello Dipasquale: «Grazie al suo lavoro e alla sua vicinanza alla nostra amministrazione, la città di Vittoria non ha perso circa un milione di euro destinato a quest’opera».

La zona artigianale, secondo l’amministrazione, arriva da anni di progressivo degrado. Nicastro ha ricordato quanto pesa sull’economia cittadina: «qui operano decine di imprese, qui transitano quotidianamente mezzi pesanti e qui lavorano imprenditori e maestranze che contribuiscono alla crescita economica della città».

Nicastro ha definito l’intervento importante per «una parte della città che per troppo tempo è rimasta ai margini della programmazione amministrativa». L’obiettivo dichiarato è restituire «decoro, sicurezza e funzionalità» alla zona.

Sul passato Nicastro ha sostenuto una tesi netta: «Nessuna amministrazione aveva affrontato in maniera organica le problematiche di quest’area». Ora, ha aggiunto, l’amministrazione ha scelto di investirci.

Alla consegna hanno partecipato anche i tecnici comunali e i responsabili della Centrale unica di committenza, coinvolti nell’iter che ha portato all’affidamento dei lavori e all’apertura del cantiere.

L’amministrazione indica come imminente l’avvio delle opere. Non è stata comunicata una data per l’apertura del cantiere, né la durata dei lavori.